Американская актриса Кристен Стюарт вспомнила реакцию президента США Дональда Трампа на ее конфликт с актером Робертом Паттинсоном. Согласно информации издания «ГОРДОН», об этом она рассказала на программе SNL.

Стюарт вспомнила, что после того как стало известно, что она изменила Паттинсону, Трамп заявил, что актеру не следует прощать возлюбленную и обратился к Паттинсону, заверяя, что через пару лет тот будет благодарен за такой совет.

По словам Стюарт, Трамп злился так, будто был одержим ею, и заявила, что это похоже на настоящее безумие.

Паттинсон и Стюарт расстались в 2012 году, после того как Стюарт изменила ему с режиссером Рупертом Сандерсом