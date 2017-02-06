Анна Нетребко была номинирована на премию International Opera Awards — это одна из самых авторитетных наград в мире оперного искусства. Артистка претендует на звание лучшей эстрадной певицы. Как сообщает Лайф, конкуренцию ей составят шведка Мария Бенгтссон, Стефани Д’Устрак из Франции, Кристиана Карг и Даниэла Синдрам из Германии, а также Анита Рачвелишвили из Грузии.

Среди соискателей международной награды есть и другие россияне. Режиссёр Кирилл Серебренников и хор MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета имени Петра Чайковского также номинированы на премию International Opera Awards 2017.

Как известно, Анна Нетребко является супругой известного оперного исполнителя Юсифа Эйвазова.