Стали известны муниципалитеты, занимавшиеся в 2016 году в Азербайджане незаконной продажей и передачей в аренду земельных участков.

Как сообщает Report, как отмечается в ежегодном докладе, связанном с осуществлением административного контроля за деятельностью муниципалитетов, большинство допущенных в связи с муниципалитетами фактов преступного характера связаны с нарушением земельного законодательства и незаконной растратой финансов.

В ежегодном докладе отразились нарушения, допущенные в результате административного расследования.

Факты незаконного списания денег и продажи земельных участков без соответствующего заключения органов ИВ были зарегистрированы в Сабунчинском муниципалитете (незаконно списано около 900 000 манатов и пр. правонарушения), муниципалитете Гала (незаконная растрата около 60 000 манатов и пр.), муниципалитете поселка Гобу Абшеронского района (незаконная растрата более 900 000 манатов, продажа запрещенной для продажи 20 га предназначенной для сельского хозяйства земли и пр.), Самурском муниципалитете Гусарского района (продажа запрещенной для продажи 6.5 га предназначенной для сельского хозяйства земли за 9 000 манатов и пр.), шемахинских муниципалитетах Дедегюнеш, II Джабаны, Кечмеддин и Хемйели (продажа запрещенной для продажи 205 га предназначенной для сельского хозяйства земли за 131 000 манатов и пр.), муниципалитете Зурнабад Гейгельского района (присвоение 75 000 манатов, предназначенных для работ по реконструкции и 24 000 манатов, предназначенных для других целей и пр.), муниципалитете Гагагюверндикли (незаконное предоставленное в аренду без соответствующего решения 22 га земельного участка и пр.).

В результате проведенных расследований удалось вернуть в собственность муниципалитетов 1.673 га земли.