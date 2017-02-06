Азербайджан намерен создать торговое представительство в России, передает Agence France-Presse со ссылкой на министерство экономики республики.

«Азербайджан заинтересован в развитии экономических связей с Россией. В рамках указа президента о создании торговых представительств Азербайджана за рубежом, первое торгпредство появится в России», — рассказали в ведомстве.

Также, известно, что торгпредство возглавит Руслан Алиев. Кроме того, Азербайджан планирует открыть в России Торговый дом.

В министерстве подчеркнули, что создание торгпредства в России положительно повлияет на рост экспорта из Азербайджана, касающегося не только нефти, и скажется на привлечении российских компаний к деятельности в республике.