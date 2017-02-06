Азербайджан имеет стратегическую важность для Украины в рамках реализации плана замены российской нефти на азербайджанскую, сказал Trend в понедельник посол Украины в Баку Александр Мищенко.

По его словам, азербайджанская госкомпания SOCAR достаточно успешно работает в Украине. Дипломат отметил, что в перспективе, возможно, Украина будет закупать азербайджанский газ.

«Диверсификация энергоресурсов и возможность избежать зависимости от России является для Украины вопросом национальной безопасности», — сказал дипломат.

По его словам, в середине февраля ожидается встреча рабочей группы по энергетическому сотрудничеству Азербайджан-Украина, которую возглавят заместители министров энергетики двух стран.

Посол сказал, что украинская сторона уже передала предложения и повестку дня азербайджанской стороне, ожидается подтверждение приемлемости указанного срока и повестки дня. Дипломат выразил надежду на скорую встречу.

«К сожалению, подобные заседания не проводились последние пять лет. После встречи глав государств идет импульс по активизации приемлемых проектов, в которых могли бы принять участие Украина и Азербайджан, чтобы было выгодно для обеих стран», — сказал посол.

По его словам, стороны работают над большими проектами, которые касаются возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину, есть вопросы, связанные с возможным участием Азербайджана в модернизации украинской инфраструктуры, в частности НПЗ.

Как сказал дипломат, все аспекты дальнейшего сотрудничества будут решаться и обсуждаться на предстоящем заседании.

«Украинская сторона тщательно готовится к встрече. Азербайджанской стороне будут представлены различные варианты сотрудничества, Азербайджан также внесет свои предложения. Все внимание нацелено на то, чтобы реализовать возможности двух стран: Азербайджан имеет ресурсы, Украина – рынок. Это тоже очень важно для Азербайджана», — сказал Мищенко.

Посол выразил надежду на более активное участие Азербайджана также в инвестиционных проектах Украины.

В 2017 году государственное Публичное акционерное общество «Укртранснафта» будет транспортировать в два раза больше нефти на Кременчугский НПЗ. Соответствующий договор на поставку заключен между ПАО «Укртранснафта» и ПАО «Укртатнафта». Кременчугский НПЗ в 2017 году получит не менее 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти. Об этом сообщил ранее первый заместитель генерального директора «Укртранснафты» Андрей Пасишник.

По словам Пасишника, это будет техническое вытеснение российской нефти из нефтепровода «Одесса-Кременчуг» для налива этой нефти на Кременчугском НПЗ в железнодорожный транспорт и последующей транспортировки в Броды.

В планах компании в течение января 2017 года полностью заменить российскую нефть Urals азербайджанской нефтью Azeri и принять российскую нефть в Бродах.

«После этого в феврале ожидаем прием первых танкеров с азербайджанской нефтью и начало транспортировки этой нефти на Кременчугский НПЗ», — подытожил Пасишник.