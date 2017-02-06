В настоящее время на рынке лекарств цены искусственно завышают.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bakipost, об этом заявил известный врач, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, на рынке лекарств образовался хаос:

«На самом деле, ситуация на рынке лекарств связана с монополией. На рынке лекарств нет свободной конкуренции. Раньше в Баку было много фармацевтических фирм и у импортируемых в Азербайджан лекарственных препаратов было несколько аналогов. Это создавало конкуренцию, в результате цены шли к снижению. Однако большинство фирм было закрыто после решения Тарифного совета. Некоторые обанкротились, другие осознали невозможность работать в сложившейся обстановке и прекратили деятельность. В результате возникла такая ситуация.

Наряду с искусственным завышением цен, параметры качества лекарств находятся на очень низком уровне».

Профессор подчеркнул, что в то же время необходимо прекратить импорт лекарств неизвестного происхождения из третьих стран.