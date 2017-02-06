Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках визита в Брюссель.
Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках визита в Брюссель.
Дата: 2017/02/06 19:00
Раздел: Новость
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