Полиция американского города Вайоминг (штат Миннесота) заявила, что будет показывать пойманным на вождении в пьяном виде рекламу с участием канадского певца Джастина Бибера. Об этом сотрудники правоохранительных органов написали в Twitter в понедельник, 6 февраля.

«Если сегодня вы сядете за руль пьяными, мы будем проигрывать для вас рекламу мобильного оператора T-Mobile с Джастином Бибером с Супербоула всю дорогу до участка», — предупредили полицейские.

Видеоролик с танцующим певцом был показан в перерыве финала чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. В нем Бибер продемонстрировал, как пещерные люди изобрели жест «дай пять», что в итоге послужило основой для самых разных танцев.