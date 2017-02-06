На Агсуинском перевале произошел оползень, в результате которого часть дороги просела, что привело к приостановке транспортного движения и закрытию дороги.

Как сообщает местное бюро АПА, оползень был зарегистрирован на 149 км Агсуинского перевала, на автомобильной дороге Баку-Шамахы-Евлах.

Эта территория считается оползневой зоной. На этой территории после интенсивных осадков оползневой процесс еще больше активизируется. За последнюю неделю после сильного снега активизация проявилась в еще большем масштабе. В результате сегодняшнего оползня на каждой из полос движения дорога просела на глубину 40-50 см. В целом оползневая зона охватывает территорию до 40 метров.

Для восстановления обрушенной части дороги на территорию прибыли живая сила и техника ООО «Ağsu Yol İstismar». В настоящее время на территории проводится ремонтно-восстановительная работа. Водители пользуются альтернативной дорогой.

Отметим, 144-158 километровая часть автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах, то есть 14 километров территории приходится на Агсуинский перевал, на котором есть 14 активных оползневых зон.