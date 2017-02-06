Блогер Александр Лапшин, гражданин РФ, обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан.

«7 февраля в 10.00 в закрытом судебном заседании Верховный суд республики Беларусь в порядке части 8 статьи 516 Уголовно-процессуального кодекса республики Беларусь проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым 26 января 2017 года постановление заместителя генерального прокурора республики Беларусь о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской республики было признано законным», — сообщила агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы Верховного суда Юлия Ляскова.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции Лапшина.

Позже генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.

«Уже давно надо было переслать его (Лапшина — ИФ) туда, куда надо. (…) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? — нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, — ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», — заявил Лукашенко.

«Мы его вообще можем выпустить, но это было бы неправильно, потому что так и к нам отнесутся, когда мы будем (просить) кого-нибудь задержать», — добавил президент Белоруссии.

Он отметил, что пока у белорусской стороны нет никаких оснований для отказа в выдаче Лапшина Азербайджану.