Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на вторник, 7 февраля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,8769 маната.
Курс маната к доллару на сегодня составлял 1,9111 AZN/$1.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на вторник, 7 февраля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,8769 маната.
Курс маната к доллару на сегодня составлял 1,9111 AZN/$1.
Дата: 2017/02/06 17:18
Раздел: Азербайджан, Важно, Экономика
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