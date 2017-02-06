Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на вторник, 7 февраля.

Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,8769 маната.

Курс маната к доллару на сегодня составлял 1,9111 AZN/$1.