«Европейский союз поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Совета Европейского Союза Дональд Туск.
Он отметил, что на встрече было обсуждено и мирное урегулирование конфликта: «Этот конфликт неустойчив. Мы считаем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Конфликт требует политического решения в соответствии с нормами международного права».
Д.Туск также сказал, что на встрече были обсуждены состояние основных фундаментальных свобод в Азербайджане, в том числе права человека и свобода слова: «Мы считаем, что открытое общество является основным гарантом стабильности и благополучия. Мы надеемся продолжить сотрудничество в этой сфере. Азербайджан играет роль моста между культурами. Это очень важная ценность на фоне призывов, с которыми мы сталкиваемся в рамках соседства».
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«Азербайджан вложил большие инвестиции в использование нового железнодорожного пути в регионе»
Об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском в рамках визита в Брюссель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства сообщил, что сдача в эксплуатацию железнодорожного пути, соединяющего Европу с Азией, ожидается в этом году: «Эта железная дорога может быть привлекательной для стран Европы и «Восточного сотрудничества». Использование этой дороги с точки зрения грузоперевозок станет причиной экономии времени».
Президент отметил, что одно из важнейших направлений сотрудничества между сторонами – это межкультурный диалог: «Азербайджан член Европейского Совета и в тоже время Организации исламского сотрудничества. С сточки зрения географии мы играем роль моста между цивилизациями. Наши усилия, вложенные в человеческий капитал и в межкультурный диалог, дают свои результаты».
Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан стратегический партнер 9 стран-членов Евросоюза: «Это важная база для будущего соглашения. Сегодня значимый день Мы открываем новую страницу в сотрудничестве с Европейским Союзом. Я желаю успехов тем, кто ведет переговоры по новому соглашению. Надеюсь, они не будут терять время, завтра сразу же начнут работу и в ближайшем будущем представят нам документ о стратегическом партнерстве между двумя сторонами».
Об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском в рамках визита в Брюссель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана сказал, что связи ЕС-Азербайджан очень продуктивны и находятся на высоком уровне: «Для расширения нашего сотрудничества имеется большой потенциал. Между нами существует очень активный политический диалог, мы провели регулярные встречи. Мы проводим обсуждения в связи с политическими вопросами и политическими реформами в нашей стране. Мы привержены развитию демократических реформ в Азербайджане».
Азербайджан является новым альтернативным источником природного газа для европейского рынка, сказал Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что энергетическое сотрудничество является важной частью сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.
«Мы успешно сотрудничаем по продвижению проекта «Южный газовый коридор», который является одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в настоящее время в Европе», — сказал Президент Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что для реализации этого проекта необходимы инвестиции в размере более 40 миллиардов долларов.
«Южный газовый коридор является проектом энергетической диверсификации и энергетической безопасности. И когда я говорю диверсификации, я имею в виду не только маршруты, но и источники», — сказал глава государства.
По его словам, Азербайджан с его огромными месторождениями природного газа является новым альтернативным источником природного газа для европейского рынка.
«Я проинформировал господина президента о том, что реализация «Южного газового коридора» успешно продвигается, и мы надеемся, что, при дополнительных усилиях, реализация этого проекта ускорится», — сказал Президент Ильхам Алиев. Как сказал господин президент, Европа является нашим основным инвестором, и Азербайджан создал очень хороший инвестиционный климат. Более 200 миллиардов долларов были инвестированы в экономику страны с момента восстановления нашей независимости 25 лет назад», — сказал Президент Ильхам Алиев.
Кроме того, глава государства напомнил, что Европа является основным торговым партнером Азербайджана.
«Мы поставляем нефть во многие европейские страны, и, надеюсь, очень скоро будем снабжать их природным газом», — сказал Президент Ильхам Алиев.
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«На протяжении долгих лет земли Азербайджана находятся под оккупацией». Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент отметил, что Армения оккупировала 20% азербайджанских территорий: «Армения грубо нарушила международное право, до сих пор не выполнила резолюции Совбеза ООН. Эти резолюции требуют немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий. К сожалению, оккупация продолжается более 25 лет. Благодарю Евросоюз за поддержку территориальной целостности Азербайджана».
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«Азербайджан является важным партнером для Евросоюза».
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Совета Европейского Союза Дональд Туск. Он отметил, что встреча в Брюсселе с Ильхамом Алиевым была продуктивной: «Мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Азербайджана. Азербайджан важная страна с точки зрения энергетической безопасности Европы и диверсификации запасов. Мы разделяем наши взгляды в связи с завершением проекта Южного газового коридора. Это является основным приоритетом для обеих сторон. Евросоюз все еще является основным торговым партнером и одним из ведущих инвесторов Азербайджана. Мы намерены развивать коммерческие связи».
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6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Евросоюза Дональд Туск выступили с совместными заявлениями для печати.
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6 февраля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, сообщает пресс-служба главы государства.