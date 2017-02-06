«Европейский союз поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Совета Европейского Союза Дональд Туск. Он отметил, что на встрече было обсуждено и мирное урегулирование конфликта: «Этот конфликт неустойчив. Мы считаем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Конфликт требует политического решения в соответствии с нормами международного права». Д.Туск также сказал, что на встрече были обсуждены состояние основных фундаментальных свобод в Азербайджане, в том числе права человека и свобода слова: «Мы считаем, что открытое общество является основным гарантом стабильности и благополучия. Мы надеемся продолжить сотрудничество в этой сфере. Азербайджан играет роль моста между культурами. Это очень важная ценность на фоне призывов, с которыми мы сталкиваемся в рамках соседства».

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«Азербайджан вложил большие инвестиции в использование нового железнодорожного пути в регионе»

Об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском в рамках визита в Брюссель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сообщил, что сдача в эксплуатацию железнодорожного пути, соединяющего Европу с Азией, ожидается в этом году: «Эта железная дорога может быть привлекательной для стран Европы и «Восточного сотрудничества». Использование этой дороги с точки зрения грузоперевозок станет причиной экономии времени».

Президент отметил, что одно из важнейших направлений сотрудничества между сторонами – это межкультурный диалог: «Азербайджан член Европейского Совета и в тоже время Организации исламского сотрудничества. С сточки зрения географии мы играем роль моста между цивилизациями. Наши усилия, вложенные в человеческий капитал и в межкультурный диалог, дают свои результаты».

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан стратегический партнер 9 стран-членов Евросоюза: «Это важная база для будущего соглашения. Сегодня значимый день Мы открываем новую страницу в сотрудничестве с Европейским Союзом. Я желаю успехов тем, кто ведет переговоры по новому соглашению. Надеюсь, они не будут терять время, завтра сразу же начнут работу и в ближайшем будущем представят нам документ о стратегическом партнерстве между двумя сторонами».

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