Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РД пресекли попытку незаконного ввоза джинсовой одежды в Дагестан, сообщили РИА Дагестан» в пресс-службе Управления.

По словам собеседника информагентства, провести товар через автомобильный пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» собирался гражданин Азербайджана.

«Он пытался незаконно провезти в Дагестан более 100 упаковок джинсовой одежды. Груз находился в тайнике в виде двойного дна в салоне автомобиля “Мерседес спринтер”», – сказал собеседник.

На данный момент выявленные товары переданы сотрудникам таможенных органов.