Бакинское транспортное агентство (БТА) предлагает кардинально изменить движение по кругу у станции метро «20 Января» для устранения постоянно возникающих там автомобильных заторов.

Как сообщил 1news руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев, специалисты агентства провели комплексные исследования, изучив транспортные потоки на кругу.

На первом этапе с Государственной дорожной полицией Баку была согласована установка светофоров на кругу.

Также БТА предлагает:

1. Настроить работу светофоров на кругу в двухфазовом режиме.

2. Увеличить до 6 количество полос движения, по которым можно въехать на круг с Московского проспекта.

3. Запретить прямой выезд с круга вниз, в сторону Тбилисского проспекта, установив разделительный «островок безопасности».

Взамен обеспечить объезд автомобилям, направляющимся с Московского на Тбилисский проспект, объезд через улицу Гасанбека Зардаби, где будут сделаны два новых разворота (один — для общественного, другой – для личного автотранспорта).

4. Аналогично запретить въезд на круг с улицы Музаффара Гасанова (от Республиканской больницы).

Взамен для выезда на круг обеспечить объезд автомобилям через улицу Гасанбека Зардаби, где будут сделаны два новых разворота (один — для общественного, другой – для личного автотранспорта).

6. Разделить «островами безопасности» два потока, выезжающих с круга в сторону 3-го микрорайона со стороны Московского проспекта и улицы Гасанбека Зардаби.

Также БТА представляет видеопрезентацию предложенных изменений и работы светофоров на кругу.