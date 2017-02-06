Вынужденные переселенцы, проживающие в общежитии в Наримановском районе Баку по адресу улица Малика Мамедова, 4 (возле здания бывшего университета «Тафаккюр»), сегодня провели акцию протеста против установления электросчетчиков.

Как передает Туран, они не пустили в здание работников АО «Азеришыг». В здании проживают 150 семей, а само здание в аварийном состоянии. Несмотря на многократные обращения в госорганы, переселенцев не обеспечили безопасным жильем.

Переселенцы заявили, что протестуют против установления счетчиков потому, что в здании нет газа и централизованного отопления. Поэтому жильцы вынуждены обогревать помещение электричеством, а компенсация в 36 манат не покрывает расходов на электричество.

Протестующие предлагают сначала провести им газ, а потом установить счетчики на электричество. К зданию прибыли наряды полиции.

В Наримановском районном управлении по продаже электроэнергии заявили, что установления счетчиков осуществляется в соответствии с законом.