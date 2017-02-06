Музей современного искусства в Нью-Йорке заменил картины Пабло Пикассо, Анри Матисса и других западных мастеров из постоянной экспозиции на работы иранских художников в знак протеста против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Как передает Газета.ру, об этом пишет The New York Times.

Как поясняет газета, почти все представленные произведения выполнены иранцами «по рождению или происхождению». Например, в залах музея теперь можно увидеть работы видеохудожницы Талы Мадани, скульптора Парвиза Танаволи, фотографа Шираны Шахбази.

Кроме того, выставлены творения суданского художника Ибрагима эль-Салахи и ирако-британского архитектора Захи Хадид.

Рядом с каждым экспонатам есть уточняющий текст. В нем говорится, например, что идеи гостеприимства и свободы играют для музея такую же важную роль, как и для всей страны.