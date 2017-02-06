Запланированная на 14 часов по бакинскому времени встреча главы Европарламента Антонио Таяни с президентом Ильхамом Алиевым, отменена по инициативе азербайджанской стороны.

Как говорится в сообщении на сайте Евросоюза, И.Алиев отказался говорить с Таяни из-за того, что сегодня в Европарламенте пройдут дебаты о нарушениях прав человека в Азербайджане.

Глава государства не раз обвинял Европарламент в антиазербайджанской позиции и сотрудничестве с недругами Азербайджана.

В сентябре прошлого года Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан сказал, что принятая в 2015 году резолюция Европарламента создала серьезный регресс в наших взаимоотношениях:

«Резолюция, принятая Европейским парламентом год назад, к сожалению, привела к серьезному отставанию в наших отношениях. Это вызвало большое удивление. Мы в Азербайджане принимаем это как очень враждебный шаг, основанный на неверной, ошибочной информации и предвзятости, попытку подорвать репутацию нашей страны».