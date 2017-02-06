В парламенте Румынии сегодня рассматривают вотум недоверия действующему правительству, проект которого был зарегистрирован в парламенте Румынии еще в среду.

Как передает Росбалт, документ зачитан в понедельник в 12.00 на пленарном заседании палаты депутатов и сената.

«Румыны не хотят амнистии и сохранения коррумпированных политиков. Подстраивать законодательство для какой-либо выгоды — это не решение для Румынии, потому что это только ослабит правовое государство и ослабит румын как нацию», — говорится в тексте документа, который цитируют румынские СМИ.

Инициатором вотума стали Национальная либеральная партия и партия «Союз спасения Румынии».

Рассмотрение вотума происходит уже после того, как власти Румынии отменили поправки в Конституцию об амнистии, которые вызвали многотысячные протесты и широкий общественный резонанс (в том числе — и сам вотум недоверия). Между тем, протестные акции не стихают даже несмотря на уступки правительства.