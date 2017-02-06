

В Кремле сочли недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина. Во время интервью с Дональдом Трампом репортер назвал Путина «убийцей».

«Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Скандальное заявление репортера Билла О’Рейли прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. Интервью публикуется частями, но выдержки из разговора, касающиеся России, уже попали в прессу, пишет Би-би-си.

На вопрос О’Рейли о его отношении к российскому президенту, Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же оговорился, что «это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения».

«Но он [Путин] убийца», — заявил О’Рейли.

«Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?» — ответил Трамп и снова повторил свой предвыборный тезис о том, что «с Россией лучше дружить, чем наоборот».

«Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ (другое название группировки «Исламское государство», запрещенной в ряде стран, в том числе России), а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо», — добавил Трамп.

Ответ Трампа журналисту Fox News пресс-секретарь Владимира Путина комментировать не стал. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что риторика Трампа дает надежду на будущее двусторонних отношений.