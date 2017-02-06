Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС).

Как передает Reuters, таким образом, Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ. Председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и действующий канцлер представят совместную предвыборную стратегию в понедельник, 6 февраля.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер Германии.