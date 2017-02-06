В результате нарушения режима перемирия убит военнослужащий армии сепаратистов Гор Амазаспович Гарегинян (1997 г.р).
Как сообщает Новости Армении, инцидент произошел около 11 часов 6 февраля на северо-восточном направлении линии соприкосновения.
Дата: 2017/02/06 15:17
Раздел: Новость
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