«Для меня, находиться здесь в Азербайджане большая честь. Мне приятно ощутить теплое отношение, которое я ощутил во время бесед с официальными лицами Азербайджана».

Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню Солидарности Кашмира заявил новоназначенный посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

В своем выступлении посол напомнил о визите президента и премьер-министра Пакистана в Азербайджан, а также отметил, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан.

Далее С.Х.Мохманд зачитал обращения президента и премьер-министра Пакистана в связи с Днем Солидарности Кашмира. Было отмечено, что за последние 6 месяцев было зарегистрировано около 120 смертей, многие получили тяжелые ранения, в том числе 307 человек потеряли зрение в связи с использованием разрывных пуль индийскими военными. В обращении было выражено требование урегулирования конфликта на основе требований жителей Кашмира.

В своей речи С.Х.Мохманд поблагодарил дружеский и братский народ Азербайджана за поддержку Пакистана в вопросе Кашмира: «Как и всегда, в вопросе нагорно-карабахского конфликта, мы не оставим одних наших братьев-азербайджанцев. В прошлую пятницу Постоянный комитет по иностранным делам парламента Пакистана в связи с Ходжалинским геноцидом принял резолюцию, осуждающую оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Эта резолюция признает территориальную целостность Азербайджана и требует выполнения всех резолюций ООН по карабахскому конфликту».