В понедельник, около 13:00 произошло извержение грязевого вулкана, расположенного недалеко от поселка Сангачал Гарадагского района города Баку.

По словам очевидцев, извержение произошло дважды и над вулканом поднялось пламя высотой 20-25 метров.

В пресс-службе МЧС Азербайджана подтвердили информацию об извержении. По данным ведомства, пострадавших нет.

По информации института геологии и геофизики НАНА, пока нет точной информации о конкретном местоположении и названии вулкана: «К нам поступила информация об извержении вулкана. Пока точной информации о вулкане нет. Вулкан будет оценен завтра. Завтра утром на территорию будет направлена рабочая группа, состоящая из 3-4 человек».