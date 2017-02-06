Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обратился к властям Великобритании и Швеции с просьбой вернуть ему свободу.

Как передает ТАСС, об этом сообщила британская телевещательная компания Би-би-си, в распоряжении которой оказалось заявление Ассанжа.

«Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека», — приводит телекомпания слова основателя Wikileaks, который уже несколько лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, откуда он может быть депортирован в США.

5 февраля 2016 года эксперты, входящие в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, признали незаконным задержание Ассанжа. По их мнению, различные формы лишения свободы, которым он был подвергнут, являются одним из видов незаконного задержания. «Незаконное задержание Ассанжа должно быть завершено, должны уважаться его физическая неприкосновенность и свобода перемещений, а также он должен иметь право на компенсацию», — отмечалось в документе. Группа подчеркнула, что ее экспертное заключение является юридически обязывающим.

Великобритания осенью 2016 года обратилась в ООН с просьбой о пересмотре этого решения, но рабочая группа ООН в ноябре отклонила ее на том основании, что эта просьба «не отвечает условиям пересмотра».

«Они проиграли, подали на апелляцию и снова проиграли. Отказ уважать решение судьи обойдется в ужасную цену. Другие государства теперь могут незаконно задерживать шведских и британских граждан с фактической безнаказанностью, и система ООН по правам человека находится под угрозой», — цитирует Би-би-си заявление основателя WikiLeaks.

В июне 2012 года Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Швеция может депортировать его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов американского Госдепартамента.