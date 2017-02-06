Москва сожалеет в связи с принятием США новых санкций в отношении Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сожалеем, что так получается», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о принятии новых санкций США в отношении Ирана.

«В принципе понятно, что всегда фиксировали позицию о том, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом для решения тех или иных вопросы. Сейчас внимание международного сообщества было сфокусировано на том, как продвигается реализация Совместного всеобъемлющего плана действий… на этом направлении проблем особых мы не видим», — отметил высокопоставленный дипломат. Его слова цитирует РИА Новости.

Рябков еще раз подчеркнул, что «ракетные пуски, пуски с использованием ракетных технологий не являются нарушением СВПД и нарушением резолюции 2231». «Эту позицию мы довели и до американской стороны тоже. Рассчитываем, что строгое и четкое прочтение положений СВПД и резолюции будет главным в определении дальнейшей линии Вашингтона на этом направлении», — добавил он.