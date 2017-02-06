Азербайджан и Украина намерены обсудить вопросы расширения военно-технического сотрудничества, сообщил в понедельник, 6 февраля, агентству «Интерфакс-Азербайджан» украинский посол в Баку Александр Мищенко.

«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере — это индикатор отношений», — сказал Мищенко.

По его словам, если в начале 1990-х годов Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по вопросу поставок некоторых видов вооружений.

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», — отметил он.