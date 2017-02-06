Британская компания BP рассчитывает в середине 2017 года подписать с компанией SOCAR контракт типа PSA на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщил президент компании BP-Azerbaijan по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл журналистам в понедельник.

«В декабре 2016 года мы с SOCAR подписали письмо о намерениях по разработке блока АЧГ до 2050 года. Это был очень важный шаг для подписания нового контракта типа PSA по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Мы надеемся и ждем, что течение этих нескольких месяцев завершим с SOCAR все переговоры по новому соглашению и подпишем его в середине 2017 года»,- отметил он.

Деталей нового контракта Г.Биррелл не стал сообщать. «У нас есть и видение, а также планы и схемы будущей разработки блока АЧГ, но раскрывать их не будем, поскольку переговоры еще продолжаются»,- подчеркнул он.

Как сообщалось, SOCAR и BP, 23 декабря 2016 года подисали принципы соглашения о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года.

Партнерство в рамках проекта АЧГ будет осуществлять компания BP.

Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработке блока АЧГ. Этот документ также создает возможность для завершения переговоров между сторонами в течение следующих нескольких месяцев и для подписания полностью согласованных соглашений.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери — с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года — с западной части Азери, с 21 октября 2006 года — с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года — с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.