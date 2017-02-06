7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет слабый туман, подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром кое-где будет туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.