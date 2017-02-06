В посольстве Украины в Азербайджане был проведен круглый стол, посвященный 25-летию создания дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает АПА, посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко сказал, что в этом году президент Ильхам Алиев совершит официальный визит в Украину.

Он также отметил, что 19 февраля в рамках межпарламентской группы дружбы депутаты из Украины приедут в Азербайджан.

Посол подчеркнул, что во внешней политике Украины Азербайджан занимает важное место: «Позиция официального Киева относительно поддержки территориальной целостности Азербайджана и неприемлемости статус-кво решительна. Это было еще раз подтверждено во время визита президента Порошенко в Азербайджан в июле 2016 года».

Отметив, что несколько украинцев отдали свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, А.Мищенко сказал, что высоко ценит поддержку официальным Баку принятых ООН документов о территориальной целостности Украины. Он сказал, что развитие двусторонних отношений придает импульс углублению партнерства в торговой и экономической, транспортной, военно-технической и энергетической сферах.

Директор второго европейского департамента МИД Азербайджана Ильгар Мухтаров сказал, что на протяжении 25 лет отношения двигаются только вперед: «Во времена Гейдара Алиева были подписаны до 130 двусторонних документов и наши отношения достигли стратегического уровня. Во время президентства Ильхама Алиева между двумя странами был создан Президентский совет. Азербайджан чувствует поддержку Украины в вопросе территориальной целостности и в свою очередь выступает против двойственных стандартов международных организаций в украинском вопросе».

На мероприятии приняли участие официальные лица, политологи.