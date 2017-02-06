30 апреля по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартует «Бакинский марафон — 2017».

Как сообщает АПА, в этом году марафон, который состоится во второй раз, также будет проходить под девизом «Победи ветер!».

Главная цель марафона — оказание поддержки развитию спорта, пропаганда здорового образа жизни, объединение людей во имя благородных идей. Мероприятие будет организовано при поддержке Управления Приморского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона. Реализацию проекта осуществит компания Sport Marketing Group (SMG).

«Бакинский марафон — 2017», как и в прошлом году, охватит расстояние в 21 км, от Площади Государственного флага до Бакинского олимпийского стадиона.

Следует отметить, что во время первого полумарафона, который состоялся 1 мая 2016 года, прошло регистрацию более 7 тыс. участников. К полумарафону, прошедшему с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, помимо граждан Азербайджана, присоединились до 500 проживающих и работающих в стране иностранцев, представители действующих в Азербайджане посольств Испании, Франции, Казахстана, Украины, Саудовской Аравии, Ирана, Индии, Чехии и др. стран.

В полумарафоне также приняли участие туристы из Австрии, Германии, Испании, Франции, России, Великобритании, ОАЭ, Кении и других стран.

В этом году жители и гости столицы старше 16 лет могут присоединиться к полумарафону.

Желающие принять участие в «Бакинском марафоне — 2017» должны будут с 10 февраля по 20 апреля пройти регистрацию в регистрационных пунктах в торговых центрах Баку или на сайте «Бакинского марафона — 2017» (www.bakumarathon.az). Для этого нужно заполнить регистрационную форму, предоставить копию удостоверения личности (студенты также копию студенческого билета) и оплатить необходимый для участия взнос.

Сумма оплаты для желающих принять участие в соревнованиях физических лиц, определена в размере 20 манатов. Представителям компаний (от каждой компании должны быть минимум 5 человек) необходимо внести взнос за каждого участника в размере 100 манатов.

Участие в марафоне для студентов будет бесплатным. Во время регистрации они не будут производить оплату, поскольку средства для участия студентов в полумарафоне покрываются Фондом Гейдара Алиева.

Церемония награждения соревнования «Бакинский марафон — 2017» будет проходить по двум категориям. Так, участники среди мужчин и женщин будут бороться за первые три места. Обладатели первого места, как в мужской, так и женской категории получат в качестве приза 3 000 AZN, второго места — 2 000 AZN, третьего — 1 000 AZN, а также будут награждены подарками, медалями и сертификатами.

Наряду с этим, 6 участникам, обладателям 4, 5 и 6-го места в мужской и женской категории вручат билеты на 2 человека в любую по желанию страну в пределах Европы.

От спонсоров «Бакинского марафона — 2017» обладатели 7 и 8 – го места получат различные подарки, а 9 и 10-го места подарочный купон в размере 100 AZN.

Подробную информацию о марафоне, тренировках в преддверии соревнования можно получить на сайте www.bakumarathon.az.