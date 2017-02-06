Министерство по налогам и Ассоциация банков Азербайджана подготовили первичный список MCC-кодов, которые будут использоваться при налогообложении онлайн-услуг, лотерей и конкурсов.

Как передает Тренд, в список вошли 46 видов услуг, в том числе покупка электронных книг, фильмов, музыки, игр и приложений, услуги по ландшафтному дизайну, телекоммуникационные, курьерские, рекламные, почтовые и другие услуги.

18%-ным налогом будут облагаться следующие услуги: Сельскохозяйственные кооперативы, услуги по посадке садов и ландшафтному дизайну, курьерские услуги (по воздуху и суше), услуги экспедиторов, местные и международные звонки, осуществляемые с внесением информации с карты, телекоммуникационные услуги — местные и междугородние звонки; звонки с оплатой посредством кредитной карты; звонки, осуществляемые с телефонов, считывающих магнитную полосу карты; факс, компьютерная сеть, информационные услуги, телеграфные услуги, кабельные, спутниковые и другие платные телевизионные и радио услуги, программное обеспечение для компьютеров, прямой маркетинг — страховые услуги, прямой маркетинг, связанный с путешествиями, прямой маркетинг – продавцы, связанные с телемаркетингом, ценные бумаги – брокеры / дилеры, продажа страховых продуктов, андеррайтинг и страховые сборы, фотостудии, сервисы знакомств (сайты, приложения), личные консультационные услуги, услуги, связанные с женитьбой и долговыми обязательствами, услуги, связанные с шоппинг-клубами и клубами продавцов, рекламные услуги, услуги кредитных бюро, искусство, графика и фотография (коммерческое использование), услуги по стенографии, секретарские услуги, агентства по трудоустройству, услуги по оказанию временной помощи, услуги по программированию, обработке информации, дизайну, связанному с интеграционными услугами, услуги по поиску информации, консалтинговые услуги, услуги по управлению и общественным связям, фотоателье и фото-лаборатории, юридические услуги, социальные услуги, благотворительность, автомобильные ассоциации, членские организации (без классификации), архитектурные, инженерные и геодезические услуги, услуги по аудиту, бухгалтерскому учету и другим бухгалтерским услугам, почтовые услуги (только для правительства), цифровые медиа-товары – книги, фильмы и музыка, цифровые товары — игры, цифровые товары — мобильные приложения (за исключением игр), цифровые товары – крупные продавцы цифровых товаров.

Кроме того азартные игры, лотереи и другие соревнования (18 процентов НДС за оплату участия, 10 процентов — за выигрыш): Государственная лотерея (только для США), онлайн азартные услуги (только для США), лицензированные правительством конные и собачьи забеги (только для США), осуществление ставок, включая покупку лотерейных билетов, фишек в казино, а также ставок, сделанных вне ипподрома/на ипподроме и гоночном треке, государственные лотереи (определенные страны), азартные игры — конные и собачьи забеги.

Квази-наличные (10 процентов за денежные переводы и на услуги, осуществляемые посредством денежных кошельков): денежные кошельки.