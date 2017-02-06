Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в интервью телеканалу «Царьград» выступил в очередной раз с националистическими и шовинистическими заявлениями.

По его словам, если бы он был главой РФ, то предложил бы президенту США Дональду Трампу такую сделку:

«Я бы ему сказал, вот Дональд, договоримся по Китаю, по Ирану. Россия выстраивает свои отношения с Ираном и Китаем так, как этого хотят США, а взамен, Штаты не препятствуют присоединению бывших советских республик к России, то есть восстановлению границ СССР. То есть, чистая коммерция. Ведь Дональд Трамп – бизнесмен. Такая сделка ему была бы выгодна. Если бывшие советские республики увидят, что США больше не вмешиваются, то они сами прибегут под контроль Кремля».

«То есть, мы выстраиваем отношения с Ираном и Китаем так, как этого хочет Трамп, а он взамен на год-полтора закрывает глаза на восстановление границ СССР. На самом деле, в такой сделке мы идем на большие уступки, чем Трамп. Он плевать хотел на Азербайджан, Украину, Беларусь, Прибалтику и Казахстан», — заявил Жириновский, слова которого цитирует сайт haqqin.

По мнению политика, ничто не будет препятствовать России при восстановлении ею границ СССР «мирным путем», так как этого хочет все население бывших республик Союза.

«Если они увидят, что Штаты устраняться, не будут вмешиваться, то эти страны сами попросят присоединиться к России. Потому что население этих стран хочет этого, так как при Союзе они жили хорошо. А сейчас они плохо живут, богачи живут хорошо, а бедные слои населения такой системой недовольны. Я бывал на Кавказе, жил и в Казахстане, я точно знаю, что никакого возражения против восстановления ССР не будет. Тем более, что СССР был упразднен незаконно. У беловежских соглашений нет никакой легитимности», — отметил кремлевский шут.

«Вот Карабах, никогда не решат они, будет вечная война между Азербайджаном и Арменией. А когда мы возьмем их, не будет больше Карабаха, Азербайджана, будет Бакинская, Ереванская, Тифлисская губерния, как при царе. Все перейдут на русский язык, они забудут своих писателей», — добавил он.

По мнению лидера ЛДПР, присоединившись к России все бывшие советские республики станут счастливы. Потому, что будет обеспечена их безопасность и появятся перспективы.

«Я сам родился в Алма-Ате. Это был русский город, форпост России. Самый надежный форпост в Азии. Казахи же жили в степи и пасли овец. Во всем виноваты большевики, которые дали им образование, после чего они начали стекаться в Россию», — сказал Жириновский.