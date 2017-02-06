Министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил, что согласно договору, Азербайджан не будет покрывать расходы стран, которые приедут в Баку на Исламиаду-2017.

По его словам, некоторым бедным странам могут быть сделаны скидки на транспортные расходы и питание.

«На питание каждая страна должна выделять 50 долларов в день на каждого своего участника. Мы можем сделать скидки некоторым бедным странам на транспортные расходы и питание», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Отвечая на вопрос о приглашении на церемонию открытия Исламиады иностранных певцов, Азад Рагимов отметил:

«На церемонии открытия Исламиады, которая пройдет 12 мая, не будут выступать ни местные ни иностранные звезды, так это будет шоу другого формата, концерта не будет. Но на церемонии закрытия могут выступить местные звезды».

Азад Рагимов также выразил отношение к разговорам о гонораре Леди Гаги за выступление на церемонии открытия Первых Европейских игр.

«В контрактах звезд прописано, что сумма гонораров не может разглашаться. Гонорар может составлять от 30 000 до миллиона долларов. Я не могу назвать гонорар Леди Гаги, это коммерческая тайна».

Примечательно, что на днях министр заявил, что американской певице Леди Гаге для выступления на церемонии открытия Евроиграх-2015 было заплачено более миллиона долларов, но сегодня он опроверг сказанное.