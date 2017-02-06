Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

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Находящийся в Бельгии с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев проведет встречи с руководством Евросоюза, сообщает пресс-служба Евросоюза.

Так, днем запланирована встреча президента Азербайджана с верховным представителем Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Затем глава государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. По итогам этой встречи стороны выступят с заявлением для прессы.

Затем Ильхам Алиев встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.