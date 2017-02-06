Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, режиссер Рафиг Дадашев. Об этом агентству Trend сообщили близкие режиссера.

Рафиг Дадашев родился 20 июля 1946 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзы Ага Алиева (сегодня — Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Рафиг Дадашев прошел большой трудовой путь на киностудии «Азербайджанфильм», начав свою деятельность помощником режиссера в 1963 году.

В качестве помощника режиссера он работал над такими художественными фильмами, как Yenilməz batalyon («Непокоренный батальон»), Sən nə üçün susursan? («Почему ты молчишь?»), Torpaq. Dəniz. Od. Səma («Земля, море, огонь, небо»), Bir cənub şəhərində («В одном южном городе»), а также в качестве второго режиссера над фильмами Səmt küləyi («Попутный ветер»), 1001-ci qastrol («Тысяча первая гастроль»), Dantenin yubileyi («Юбилей Данте»), Yarımçıq qalmış serenada («Прерванная серенада»), Yol əhvalatı («Дорожное происшествие»), Uzun ömrün akkordları («Аккорды долгой жизни»), Qəm pəncərəsi («Окно печали»), Ötən ilin son gecəsi («Последняя ночь уходящего года») и многими другими.

За заслуги в развитии азербайджанской кинематографии в 2016 году Рафигу Дадашеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры».