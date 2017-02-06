Белый дом ищет способ испортить отношения между Россией и Ираном, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа.

«Если есть клин, который можно вбить между ними, мы готовы рассмотреть этот вариант»,— приводит издание слова собседника.

Он отметил, что в Белом доме «не испытывают иллюзий» относительно России, но и не считают ее «такой же важной экзистенциальной угрозой, какую СССР представлял для США во время холодной войны».

Иран же из-за поддержки сирийского режима рассматривается американцами как «тормоз», который мешает бороться с терроризмом.

«Если Россия будет держаться за Иран и Асада, это подорвет надежды на международный консенсус»,— цитирует издание собеседника.

По его словам, «суннитские арабские лидеры предупредили Россию, что ее военное вмешательство в Сирии объединило ее с шиитским Ираном, алавитской сектой Асада и христианами против суннитского большинства в регионе».