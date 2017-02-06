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В Учебно-образовательном центре Минобороны завершилась церемония прощания с шехидом Гурбановым Чингизом Салман оглу, павшим шехидом при предотвращении вражеской провокации на азербайджано-армянской государственной границе 29 декабря 2016 года.

В церемонии прощания приняли участие министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, начальник генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков, военный прокурор Ханлар Велиев, начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, члены семьи шехида, представители государства и правительства, военнослужащие.

Отец шехида Салман Гурбанов поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева, министра обороны Закира Гасанова и соответствующие структуры за возвращение тела сына.

Шехид Чингиз Гурбанов будет похоронен в родном Гусарском районе.

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Сегодня проводится церемония прощания с военнослужащим Чингизом Гурбановым, павшим шехидом при предотвращении вражеской провокации на азербайджано-армянской государственной границе 29 декабря 2016 года.

На церемонии участвуют высокопоставленные военнослужащие, представители общественности, товарищи шехида по службе, члены семьи и простые граждане.

В результате усилий президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева тело Чингиза Гурбанова было возвращено Азербайджану 5 февраля.

Процесс передачи тела военнослужащего состоялся при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика, Международного комитета Красного креста в направлении села Бала Джафарли Газахского района.

 

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