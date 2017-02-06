Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 34 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, в селах Чинари, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Ходжавендского районов.