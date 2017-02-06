Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу телекомпании Fox News назвал Иран «террористическим государством номер один», которое снабжает «всех подряд» деньгами и оружием. Он заявил, что считает соглашение по иранской ядерной программе «самой плохой сделкой», которую он когда-либо видел.

«Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал Трамп.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. «Мы уже начали это делать», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях.

«Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это», — сказал президент США.