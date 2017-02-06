Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане, в нем также участвуют эксперты ООН и Иордании, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.

Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением «астанинского процесса» урегулирования ситуации в Сирии.

Информированный источник в воскресенье сообщил РИА Новости, что во встрече примут участие эксперты России, Турции, Ирана и ООН, а также эксперты из Иордании. Он отметил, что участники встречи намерены обсудить соблюдение сторонами конфликта режима прекращения боевых действий, выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, затронуть вопросы гуманитарного содействия и повышения взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией.