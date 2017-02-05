Перед зданием правительства в Бухаресте проходит крупнейшая за последние дни акция протеста. Несмотря на уступки, которые сделал Кабинет министров, митинги в Румынии продолжаются уже шестой день.

Ранее в воскресенье Кабмин отказался от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осуждённых по коррупционным делам сторонников правящей партии. Именно они изначально стали поводом для протестных акций в Румынии.

Однако, несмотря на это, митинги продолжаются, и они стали самыми масштабными за последние 25 лет, пишет Лайф со ссылкой на Digi24.

К зданию правительства продолжают подходить манифестанты, они заявляют, что не верят правительству и будут требовать его отставки.

Местные СМИ утверждают, что сегодняшний митинг станет самым крупным за последние дни.