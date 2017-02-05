Неизвестный злоумышленник распылил газ во время карнавала в баварском городе Аморбах (Германия). Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Die Welt.

ЧП произошло в помещении местного культурного центра. Предположительно, речь идет о перцовом спрее или слезоточивом газе из баллончика. Участников мероприятия — около 400 человек — пришлось эвакуировать.

23 человека в возрасте от 16 до 34 лет были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы с серьезными повреждениями дыхательных путей.