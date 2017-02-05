Более 100 человек погибли в серии лавин, вызванных сильным снегопадом в разных регионах Афганистана, сообщает AFP.

Известно, что больше всего людей погибло во время схода лавины в провинции Нуристан на границе с Пакистаном. Там жертвами стихии стали более 50 человек.

Our heart felt condolences: Avalanche buried the entire village in the northeastern Nuristan province of Afghanistanhttps://t.co/TWMWXx1hw6 — Naveen Shahi (@KalyugiRavanFek) 5 февраля 2017 г.

#Nuristan residents report over one meter of #snow having fallen in some parts of the eastern province in past 24 hours #Afghanistan pic.twitter.com/a33zIuHYjZ — TOLOnews (@TOLOnews) 5 февраля 2017 г.

В провинции Бадахшан лавины унесли жизни более 20 человек.

Avalanche Kills and Wounds 25 People in Badakhshan https://t.co/ApvaY73OqM — The Killid Group (@TheKillidGroup) 4 февраля 2017 г.

Местные власти сообщают, что множество людей по всей стране находятся в настоящем снежном плену: спасатели не могут добраться до людей из-за продолжающихся снегопадов. Кроме того, в аэропорту Кабула отменены все рейсы.

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Число погибших в результате сильных снегопадов и при сходе лавин за последние три дня в Афганистане достигло 54 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«На данный момент 54 человека погибли и 52 пострадали в результате схода лавин и морозов в 22 провинциях», — заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омар Мохаммади.

По последним данным, непогода разрушила 168 домов, погибло 340 голов скота. Основной удар стихии пришелся на провинции Бадахшан и Парван.

Власти опасаются, что число жертв может возрасти, так как спасателям пока не удалось добраться до наиболее пострадавших районов. По оценке министерства, в снежном плену могут оставаться несколько десятков человек.