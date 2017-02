Более 100 человек погибли в серии лавин, вызванных сильным снегопадом в разных регионах Афганистана, сообщает AFP.

Известно, что больше всего людей погибло во время схода лавины в провинции Нуристан на границе с Пакистаном. Там жертвами стихии стали более 50 человек.

Our heart felt condolences: Avalanche buried the entire village in the northeastern Nuristan province of Afghanistan https://t.co/TWMWXx1hw6

#Nuristan residents report over one meter of #snow having fallen in some parts of the eastern province in past 24 hours #Afghanistan pic.twitter.com/a33zIuHYjZ

— TOLOnews (@TOLOnews) 5 февраля 2017 г.