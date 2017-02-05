Нападающий австралийского «Мельбурн Сити» Тим Кэхилл получил красную карточку, готовясь выйти на замену в матче против «Мельбурн Виктори».

37-летний австралиец должен был войти в игру при счете 2:1 в пользу «Мельбурн Виктори». Кэхилл оказался недоволен решением арбитра засчитать второй гол соперника, который, по мнению футболиста, был забит с нарушением правил. Бывший вратарь сборной Австралии Марк Боснич рассказал Fox Sports, что форвард призвал арбитра «посмотреть на большой экран» и назвал происходящее «гребанным свинством», за что был удален с поля.