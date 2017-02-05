Не менее 54 боевиков радикального движения «Талибан» включая его командира, ликвидированы за сутки в ходе операций в провинции Гильменд.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По его информации, операции проводились при поддержке артиллерии и военно-воздушных сил Афганистана. Дополнительной информации на данный момент не приводится.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность группировке ИГ присягают полевые командиры и боевики радикального движения «Талибан».