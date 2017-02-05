Информация о гибели пяти российских военных при взрыве автомобиля с боеприпасами в сирийской Латакии не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.
«Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии являются очередным информационным вбросом. Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — заявил Конашенков.