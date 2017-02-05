Чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал, что случай с нападением заставил его переоценить многие вещи.

— 31 декабря я заново родился, слава богу, что я жив, и что обошелся такими царапинами. Мы понимаем, что это царапины, меня бог уберег. Много что переоценил после этого дня, еще один пример в жизни, после которого встаем и идем дальше, — сказал Расул Мирзаев.

Также он рассказал о подробностях этого страшного инцидента.

— Мы сидели с друзьями, смотрели телевизор, отдыхали. А потом приехала эта девушка. Где-то в 13:45 друзья уехали, а девушка решила остаться. Я смотрю, а она очень часто что-то по телефону бегает болтает. Переписывается с кем-то и хитро улыбается. Потом я лёг на кровать, вырубился и уснул. Потом слышу какой-то шум. Открываю глаза, смотрю, везде темно. Слышу шёпот. Я резко вскочил, думал что они приехали. Вскочил, побежал к двери. Я выбегаю и с этого момента ничего не помню, — рассказывает боец.

Как отметил Мирзаев, ему повезло, что у него были крепкие и натренированные мышцы, которые и спасли ему жизнь.

Расул Мирзаев заявил, что лично подключится к поискам злоумышленников, если следствие в ближайшее время ему не поможет.