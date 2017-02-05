Чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал, что случай с нападением заставил его переоценить многие вещи.
— 31 декабря я заново родился, слава богу, что я жив, и что обошелся такими царапинами. Мы понимаем, что это царапины, меня бог уберег. Много что переоценил после этого дня, еще один пример в жизни, после которого встаем и идем дальше, — сказал Расул Мирзаев.
Также он рассказал о подробностях этого страшного инцидента.
— Мы сидели с друзьями, смотрели телевизор, отдыхали. А потом приехала эта девушка. Где-то в 13:45 друзья уехали, а девушка решила остаться. Я смотрю, а она очень часто что-то по телефону бегает болтает. Переписывается с кем-то и хитро улыбается. Потом я лёг на кровать, вырубился и уснул. Потом слышу какой-то шум. Открываю глаза, смотрю, везде темно. Слышу шёпот. Я резко вскочил, думал что они приехали. Вскочил, побежал к двери. Я выбегаю и с этого момента ничего не помню, — рассказывает боец.
Как отметил Мирзаев, ему повезло, что у него были крепкие и натренированные мышцы, которые и спасли ему жизнь.
Расул Мирзаев заявил, что лично подключится к поискам злоумышленников, если следствие в ближайшее время ему не поможет.
— Меня удивляет, что эти люди до сих пор на свободе. Меня удивляет, что их так долго ищут, тем более лица опознаны. Если не будет поворотов в ближайшее время, придется мне включаться. Я не считаю, что я сделал что-то такое, за что можно было так со мной поступить, — сказал Расул Мирзаев.
Боец также пояснил, что опознал нападавших.
— Я не знаю их фамилии, я знаю, что двоих зовут Камиль, девушку зовут Амина, а имя третьего мужчины я не знаю. Вся информация у следствия, просто мы пока не предпринимаем действий, мы ждем. Их объявили в розыск и ищут, скорее всего, дело времени, — добавил Мирзаев.