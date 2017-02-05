Самолет Терезы Мэй превратился в «летающую мишень»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй летела из Вашингтона в Анкару на самолете с включенным транспондером, по которому ее могли отследить террористы с помощью мобильного приложения, сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Программы позволяют увидеть, высоту, скорость и направление полета воздушного транспортного средства с включенными «маячками». По словам экспертов, такой самолет превращается в «летающую мишень».

«Такие самолеты находятся в большей опасности во время взлета и посадки. Если вы знаете, что на борту летит премьер-министр Великобритании, вы можете отследить его передвижение и конечную точку, и обстрелять его», — сказал бывший глава Управления национальной безопасности по борьбе с терроризмом Крис Филлипс.

Основной функцией транспондера самолета является связь экипажа с операторами наземного управления воздушным движением.

Руководитель отдела Университета Бекингема по безопасности и разведке Энтони Глис возмутился таким решением. «Она находится в реальной и очевидной опасности покушения со стороны террористов», — пояснил он.

По его словам, это абсурд и крайне опасно, так как Тереза Мэй является одним из самых важных людей в мире.