Азербайджан вернул тело солдата Чингиза Гурбанова, погибшего при предотвращении диверсии врага, говорится в сообщении Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«В результате регулярных мер, проведенных с международными организациями, соответствующими государственными структурами, в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, тело солдата Гурбанова Чингиза Салман оглы, который стал шехидом в бою, произошедшем, при предотвращении провокационной деятельности разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016-го года, было передано азербайджанской стороне 5-го февраля.

Гуманитарный процесс проведенный Государственной Комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Министерством Обороны, при содействии Международного комитета Красного Креста, прошел без инцидентов» — говориться в сообщении.