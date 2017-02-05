Международный Комитет Красного Креста (МККК) распространил заявление по поводу возвращения тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

Как передает АПА, сегодня под эгидой МККК было осуществлено возвращение тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова на государственной границе на дороге между городами Иджеван и Газах.

МККК немедленно предложил свои услуги по возвращению тела азербайджанского солдата после инцидента 29 декабря 2016 года. МККК оказал поддержку в возвращении тел павших солдат после апрельских событий прошлого года в Нагорном Карабахе.